Dybala riaccende i sogni giallorossi

4

FEYENORD

1

dts, 2-1 ai tempi regolamentari

(3-4-2-1): Rui Patricio 6.5; Mancini 7, Smalling 7 (33‘ st Celik 6), Llorente 6 (27‘ st Ibanez 6.5); Zalewski 5 (28‘ st Dybala 7), Cristante 7, Matic 8, Spinazzola 7; Pellegrini 7, Wijnaldum 6 (21‘ pt El Shaarawy 7, 1‘ sts Kumbulla 6); Belotti 6.5 (27‘ st Abraham 7). Allenatore: Mourinho 6.5.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow 7; Geertruida 6, Hancko 5.5, Trauner 5 (1‘ sts Dilrosun 5.5), Hartman 6 (1‘ sts Lopez 5); Szymanski 6, Wieffer 6, Kokcu 6; Jahanbakhsh 6 (29‘ st Pereira 6), Gimenez 6, Idrissi 5.5 (19‘ st Paixao 7). Allenatore: Slot 6.

Arbitro: Taylor (Ing) 6.

Reti: 15‘ st Spinazzola, 35‘ st Paixao, 45‘ st Dybala, 11‘ pts El Shaarawy, 3‘ sts Pellegrini.

Note: Al 14‘ sts Gimenez espulso (rosso diretto) per fallo di reazione. Ammoniti: Hartman, Wieffer, Llorente, Wellenreuther (non in campo), Gimenez, Dybala. Angoli: 8-5. Recupero: 5‘ pt, 5‘ st, 1‘ pts, 3‘ sts.

Finisce con Mourinho che aizza la folla dell’Olimpico a festeggiare la semifinale di Europa League. Ora i giallorossi se la vedranno con il Leverkusen che ha battuto 4-1 in trasferta i belgi della Royal Union St. Gillois.

Lo faranno dopo aver superato ai supplementari lo scoglio del Feyenoord, che partiva dall’1-0 dell’andata. In extremis è stato Paulo Dybala a regalare la mezz’ora che ha permesso a Mourinho di conquistare la seconda semifinale europea in due anni, da quando è nella capitale.