Una Juve sbadata e sonnacchiosa si presenta nella seconda serata dello Stadium. Strano, per chi deve dare uno strappo al campionato e di fronte si trova una squadra con poco più di un terzo dei suoi punti. Un Lecce privo di punte ma non certo di spirito, ben impacchettato da Liverani e pulsante nelle sue ripartenze geometriche. Certo, quando hai Dybala e Ronaldo a rischiarare in un amen una serata plumbea, i tuoi difetti appaiono poi tutti perdonabili. Juve per un giorno a +7, e il messaggio alle uniche due rivali è bello maiuscolo, adesso. Anche perché c’è un Higuain in più per inseguire il doppio sogno.

Nel primo tempo la Signora sembra zavorrarsi di tutti quei dubbi che la Coppa Italia aveva fatto emergere e che la prova di Bologna pareva poi aver dissipato. Fraseggio a rilento e tanta imprecisione, anche da parte dei big. Mai visto un errore così da Ronaldo. Quanto a personalità, il Lecce ne ha messa in luce molta di più. Anche dopo l’espulsione di Lucioni, sacrosanta. Nessuno avrebbe gridato allo scandalo se Tachtsidis avesse scagliato il pallone in porta dal limite e avesse portato in vantaggio i suoi in inferiorità numerica.

Difficile trovare attenuanti per l’avvio stentato dei bianconeri, affaticati, certo, ma esattamente quanto gli altri. Sembra che manchi sempre la miccia per accendere un gioco che rimane inchiodato nella lista dei desideri. Le occasioni sono arrivate prima dell’intervallo, è vero, ma non costituisce mai un alibi il non averle tradotte in gol. ll battito bianconero è a lungo debole. A inizio ripresa il Lecce per qualche minuto è ridotto in nove per l’uscita momentanea di Rossettini: nemmeno in quell’occasione i bianconeri accelerano.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, la perla di Dybala su invito di CR7 e poco dopo il rigore che lo stesso Ronaldo, con orgoglio ritrovato, si procura e trasforma. Tutto rotola poi in discesa, con Higuain e De Ligt a smussare ogni perplessità.

Compito finito e sigillato, per la Signora, con uno sforzo minimo. Bastano le poche accensioni dei big per risolvere tutto. Poi è sempre e solo stand-by, senza la voglia e forse la capacità di stupire. A ben vedere, questa è la quarta gara post Covid dei bianconeri tra Coppa Italia e campionato e non hanno ancora subito gol. E’ questa solidità, a lungo cercata e mai trovata prima del lockdown, a portare un sorriso in più alla Juve. Sperando che quei due continuino a risolverla sempre.