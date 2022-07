Dybala, assist-gol Segna Ibanez, la Roma piega il Tottenham

HAIFA (ISRAELE)

Mourinho batte Conte ed i tifosi giallorossi non potevano augurarsi un esordio migliore sul piano internazionale per Paulo Dybala. Ad Haifa, infatti, in Israele, la Roma supera 1-0 il Tottenham con Dybala in campo da titolare. Il gol decisivo arriva al 29’: Dybala si incarica di un calcio d’angolo, scodella in area e trova Ibanez che anticipa tutti e firma l’1-0. Sarà questo il gol decisivo. Da sottolineare anche, tra le note positive della serata, l’ottima prova di Zaniolo, tra i migliori in campo. Tra le amichevoli della giornata, pari della Lazio: 0-0 contro il Qatar.