Potrebbe non ripartire ad agosto il tennis maschile. Secondo “Marca”, è il numero uno al mondo Novak Djokovic a mettere in dubbio il nuovo programma Atp, che prevede il ritorno in campo dal 148 con il torneo di Washington, il Masters 1000 di Cincinnati (spostato a New York) e gli Us Open. Per il serbo, finito al centro delle polemiche per i casi di Covid-19 durante l’Adria Tour, le regole per gli spostamenti dagli Usa, con l’obbligo di isolamento per 14 giorni per chi arriva in Europa, rendono problematica la disputa dello Slam americano.

