Domina Alcaraz Sinner salta Madrid

Mentre a Barcellona Carlos Alcaraz (nella foto) domina e fa il bis nell’ATP 500 battendo in finale per 6-3 6-4, in un’ora e 18 minuti, il greco Stefanos Tsitsipas che aveva battuto in semifinale il nostro Musetti, brutte notizie arrivano da Jannik Sinner. O meglio, dall’alto-atesino non sono giunte informazioni, ma l’analisi del tabellone dell’Open di Madrid ha permesso di capire che dopo il forfait prima del derby in semifinale con Musetti, Jannik salterà anche il torneo della capitale spagnola. Non è l’unico: nei giorni scorsi erano arrivati gli annunci delle rinunce di Djokovic, Nadal e Berrettini, ieri è arrivata l’ufficializzazione dell’assenza di Jannik Sinner. Per l’azzurro si era parlato di una una sindrome influenzale e tanta stanchezza accumulata in questo inizio di stagione, per il forfait contro Musetti. Sinner è atteso dal Masters 1000 di Roma e poi per la seconda prova del Grande Slam del 2023, il Roland Garros. In tabellone nel torneo di Madrid entra Kokkinakis. In caso di un altro ritiro guadagnerebbe il diritto di giocare nel main draw anche il siciliano Marco Cecchinato.