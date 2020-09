Lo stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19. Lo farà domani alle 17.30 per l’amichevole con l’Empoli, ospitando mille tifosi, seguendo le norme stabilite dalle autorità, spiega il Parma, "abbiamo ottenuto la possibilità di permettere l’accesso al Tardini". Applicata, specifica il club, l’opportunità contemplata dal Dpcm del 7 agosto 2020 della partecipazione – dal primo settembre – di pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità che non superino il numero massimo di mille spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti al chiuso. L’ok per il Tardini è arrivato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica della Prefettura di Parma e dalla Questura.

I mille spettatori consentiti saranno equamente divisi in due diversi settori dell’impianto, la Tribuna Petitot e la Curva Nord. All’interno dell’impianto sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sia stando nel proprio posto assegnato (sia in piedi che seduti) che durante gli eventuali spostamenti. In attesa della riapertura – faccenda più complessa – per i match di Serie A, va detto come la Juve per prima – che ha ottenuto via libera dalla Regione Piemonte, ma non l’ok del Cts del governo per riaprire lo stadio già dalla prima di campionato.