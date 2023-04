Dodici mete e grande spettacolo, la Coppa Italia resta del Petrarca

RUGBY

Ottanta minuti tiratissimi, contraddistinti da 12 mete, 93 punti complessivi, 4 cartellini gialli ed un rosso. L’ultimo atto della Coppa Italia 2023 non delude le attese e alla fine il Petrarca Padova piega il Valorugby Emilia e riesce a bissare il trionfo dell’anno scorso grazie ad un finale incredibile, una dimostrazione di forza che per motivi inevitabilmente opposti resterà a lungo nella memoria di entrambe le tifoserie. Lo score finale è di 51-42, sintesi di uno spettacolo rugbistico per molti versi inusuale dalle nostre parti, con punteggio, cambi di fronte e gestione dell’attacco più vicini all’Emisfero Sud.