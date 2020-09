Roma, 6 settembre 2020 - Novak Djokovic squalificato dall'Us Open. Il serbo, numero 1 del ranking e del tabellone, è stato escluso dal torneo per il comportamento tenuto durante il match con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Sul 6-5 per l'iberico nel primo set, Djokovic si è lasciato andare ad un gesto di frustrazione, colpendo la palla e centrando in pieno una giudice di linea, che è caduta a terra.

Djokovic si è accorto subito di aver colpito la giudice, si è avvicinato chiedendo scusa e soccorrendola, ma tutto questo non gli ha evitato la squalifica a termine di regolamento e quindi la sconfitta contro lo spagnolo. Per il numero uno al mondo si tratta della prima sconfitta stagionale e perde la possibilità di vincere da favorito lo Slam in corso di svolgimento a New York. In precedenza, Alexander Zverev era stato il primo ad approdare ai quarti di finale. Il numero 7 della classifica mondiale e quinta testa di serie ha battuto in tre set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 99 Atp e al debutto agli Us Open, con i parziali di 6-2, 6-2, 6-1. Attende il vincente del match tra il croato Borna Coric (numero 32) e l'australiano Jordan Thompson (63 Atp).