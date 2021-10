Archiviato un grande Lombardia, il ciclismo apre la settimana degli annunci: a giorni verrà ufficializzato Daniele Bennati come nuovo ct, mentre Davide Cassani dovrebbe lasciare la federazione, senza altri incarichi dopo otto anni in ammiraglia. Bennati, aretino di 41 anni, in gruppo fino a due anni fa con una cinquantina di vittorie in 18 stagioni pro, firmerà un triennale. Nell’attesa si registra il ritorno al successo di Arnaud Demare (foto), che chiude una stagione avara conquistando la Parigi-Tours. Insieme a Stuyven, il francese rincorre Bonnamour e Dewulf, li riaggancia nell’ultimo chilometro e batte tutti allo sprint. Ottavo Pasqualon, uno dei due italiani al via. Oggi in Brianza coppa Agostoni con Viviani, Trentin, De Marchi, Moscon, Froome e Valverde.

