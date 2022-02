Arriva dalla Val Gardena la medaglia di bronzo della discesa di Pechino, Nadia Delago. 24 anni, tesserata per le Fiamme Oro, la Delago ha vissuto una giornata speciale anche perché con lei c’era la sorella maggiore Nicol, la prima a congratularsi: "È ancora più speciale essere assieme a lei, essere partite l’una dietro l’altra. Su in partenza mi ha detto di divertirmi, di sciare come so, e poi alla fine ci siamo abbracciate, è stato bellissimo. Non tutti hanno questa opportunità, dobbiamo dire grazie ai nostri genitori che ci hanno aiutate sin da piccole, hanno fatto tanti sacrifici".

Conterranea di Isolde Kostner e Peter Runggaldier, Nadia si è sempre ispirata alla sorella: "Siamo abbastanza diverse, ma andiamo d’accordo e ci aiutiamo a vicenda. È sempre stata un esempio per me, l’ho sempre ammirata tantissimo. È una grande fortuna avere una sorella maggiore che ti aiuta sempre". Papà Norbert, maestro di sci, le portò sulla neve. "Questo sogno lo vedevo un po’ lontano, è molto bello essere qui con un’altra italiana come Sofia, condividere il podio con la sciatrice più forte del mondo è molto speciale".