De Zerbi, il gabbiano che vola

Non ci sono solo club spendaccioni e privi di progettualità ma ci sono anche esempi virtuosi di lavoro di scouting.

Il Brighton di De Zerbi è uno di questi esempi. La squadra dell’East Sussex promossa in Premier League nella stagione 201617 è stata capace di mantenere la categoria e di migliorare sempre di più la propria posizione. Questa costanza è dovuta a una visione societaria illuminata capace di coniugare un gran lavoro di scouting alla valorizzazione del settore giovanile. All’ottima gestione di Graham Potter, che ha fruttato ben 23 miioni di euro alle casse della società con il passaggio al Chelsea, è succeduto Roberto De Zerbi capace di fare ciò che in Inghilterra sembrava impossibile, far meglio del suo predecessore. Con l’italiano alla guida del club il Brighton è momentaneamente sesto in classifica a sette lunghezze dalla zona champions, avendo però due partite in meno delle concorrenti i tifosi iniziano a sognare. Questi risultati non sono un caso ma son frutto di un mercato gestito in maniera brillante, tra le due finestre di quest’anno la società è riuscita ad incassare ben 137 milioni di euro a fronte di 55 milioni di spesa. I pezzi pregiati sono stati venduti a peso d’oro e quegli elementi che sembravano imprescindibili sono stati prontamente sostituiti. Alcuni esempi della fantastica gestione societaria sono: Cucurella acquistato a 18 milioni e venduto all’Arsenal per 63 milioni, Ben White prodotto del settore giovanile e venduto sempre ai Gunners per 58 milioni di euro, stessa destinazione per Trossard a gennaio, preso a 15 milioni e rivenduto a 24. Notevole anche la plusvalenza ottenuta da Bissouma, comprato a 16 milioni e venduto al Tottenham a quasi il doppio, 29 milioni. Da sottolineare anche il costo di alcuni dei protagonisti di quest’ anno, Mac Allister e Mitoma, pagati rispettivamente 8 e 3 milioni di euro e diventati indiscussi uomini mercato in vista della prossima finestra estiva. Il problema non sono quindi i soldi spesi, il punto è saperli spendere bene.

