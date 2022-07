De Giorgi, la lista dei 22 verso i Mondiali

Conclusa la prima parte di stagione con il quarto posto nella Volleyball Nations League è già tempo di pensare ai Campionati del Mondo per Ferdinando De Giorgi (nella foto) e i suoi uomini. Come già annunciato, la preparazione in vista della rassegna iridata prenderà il via lunedì 1 agosto a Cavalese (Tn) con un collegiale che si concluderà venerdì 12 agosto. "La Federazione Italiana Pallavolo – scrive la Fipav in una nota – ha comunicato alla Federazione Mondiale la long list dei 22 atleti dalla quale poi il Commissario Tecnico sceglierà gli uomini che parteciperanno ai Campionati del Mondo".

Di seguito gli atleti. Opposti: Pinali, Zaytsev, Romanò. Centrali: Ricci, Cortesia, Galassi, Anzani, Russo, Mosca. Schiacciatori: Recine, Cavuto, Michieletto, Bottolo, Lavia, Gironi, Rinaldi. Palleggiatori: Giannelli (capitano), Sbertoli, Falaschi. Liberi: Balaso, Piccinelli, Scanferla.