Dall’Academy il duo degli eredi

Riccardo

Galli

Il capolavoro di Bezzecchi presenta al mondo la seconda generazione della famiglia di Valentino. Due sono stati i piloti che Rossi ha indicato come fenomeni da inquadrare per il bello del futuro della MotoGp.

Il primo era (ed è) Pecco, già campione del Mondo. Il secondo è (e sarà) proprio Bez.

Due numeri uno nati e cresciuti nella casa dello sport di Valentino, fra una sportellata al Ranch e un talento innato. Talento che solo una Leggenda come Rossi poteva intuire, carpire e far venir fuori con una semplicità disarmante.

Già, perché la forza e la bellezza di Pecco e Bez, Vale le ha raccontate quando per entrambi la MotoGp poteva essere ancora e soltanto un sogno da mettere a fuoco davanti a un bicchiere di birra o in una sfida in formato famiglia. Bello, sì, il concetto di famiglia. Lì, dove le generazioni dei nuovi Rossi sono già due. E di sicuro non è finita qui.