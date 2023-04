Dai Blues al Psg: quando i soldi non bastano

Rondini in arrivo o meno, a primavera si avvicinano i bilanci e capita che molti progetti sportivi partiti in pompa magna inizino a evaporare. Confermando che i soldi sono necessari nel calcio, restando però ben lontani dall’essere tutto: con parziale sollievo dei club italiani.

Quasi automatico pensare al Chelsea. Il club londinese, passato ora nelle mani del consorzio presieduto dal magnate Usa Tedd Boehly, è protagonista assoluto del mercato in Premier. Ma la stagione, pur con i quarti raggiunti in Champions (ora c’è il Real...), si può quasi già definire fallimentare. Clamoroso l’esonero del tecnico Graham Potter, se si pensa che solo pochi mesi fa la dirigenza dei Blues pagava 23 milioni di euro al Brighton per aggiudicarselo. Il regno di Potter è durato appena 7 mesi ed è stato tutt’altro che magico. Lascia la squadra all’11° posto distante quattordici lunghezze da un piazzamento in zona Champions, eliminata da tutte le competizioni domestiche. Difficile che il subentrato Frank Lampard possa fare peggio. Considerata la clausola pagata per rilevarlo, Potter è costato ben 2 milioni di euro a vittoria e con un contratto valevole fino al 2027, se non dovesse trovarsi una squadra, costerebbe al Chelsea ben 11 milioni a stagione fino a fine contratto pur standosene sul divano. Le spese più ingenti riguardano però il mercato dei giocatori. Nelle ultime due finestre sono stati 20 gli atleti acquistati, per una spesa complessiva di 611,49 milioni.

Sul Tamigi, la situazione è critica anche per il il Tottenham. Dall’esonero di Pochettino nel 201819 ha visto succedersi ben cinque tecnici: Mourinho, Mason, Nuno Espirito Santo, Conte e Stellini (ad interim). La spesa per i giocatori è stata poi di 538 milioni di euro. Gli Spurs sono però già fuori dalla Champions e non è scontato che si qualifichino per la prossima. A Manchester, risale con molta fatica lo United targato Ten Haag, ora terzo in Premier e nei quarti di Euroleague. Può consolarsi con la vittoria dell’ultima Coppa di Lega, ma negli ultimi sei anni non era arrivato alcun trofeo nonostante le enormi spese. Quelle che sta facendo il club ora più ricco del mondo, il Newcastle del fondo sovrano saudita: appaia i Red Devils in campionato, e non ha ancora vinto titoli dal cambio di proprietà nel 2021. Nell’ultima stagione gli acquisti dei ’Magpies’ sono stati pari a 185 milioni.

Neanche a Parigi si ride. Il Psg targato Al Khelaifi è stato capace di portare negli anni Cavani, Ibrahimovic, Di Maria, Neymar, Mbappé e Messi. Sono stati otti i titoli nazionali conquistati a fronte di una spesa di un miliardo e mezzo di euro. Ma in Champions, nessuna vittoria: appena una finale raggiunta. E Leo sembra vicino a dire “au revoir“.

Yahya Acerbi