Cuore Italia, il pari riaccende la speranza

italia 1 islanda 1 Primo tempo: 0-1 ITALIA (4-4-2): Giuliani 6; Di Guglielmo 6, Gama 5.5 (13’ st Bartoli 6), Linari 6.5, Boattin 6; Bergamaschi 7, Simonetti 7, Rosucci 6, Caruso 5.5 (1’ st Bonansea 7); Piemonte 6 (7’ st Girelli 6), Giacinti 6 (40’ Sabatino sv). In panchina: Schroffernegger, Durante, Galli, Giuliano, Bonfantini, Filangeri, Lenzini. Ct: Bertolini 6.5. ISLANDA (4-3-3): Sigurdardottir 6; E. Vidarsdottir 6, G. Arnardottir 6, Viggosdottir 6, Gisladottir 6.5 (43’ st Gunnlaugsdottir sv); G. Jonsdottir 6 (12’ st Johannsdottir 5.5), Bynjarsdottir 6, Gunnarsdottir 5.5 (32’ st Gudmundsdottir sv); S. Jonsodottir 6, Thorvaldsdottir 6 (12’ st Albertsdottir 6), Vilhjalmsdottir 7 (43’ st Magnusdottir sv). In panchina: Sveinbjonsdottir, Atladottir, I. Sigurdardottir, Jensen, Gudn. Arnadottir, Jacobsen Andradottir. Ct: Halldorsson 6.5. Arbitro: Lehtovaara (FIN) 6. Reti: 3’ pt Vilhjalmsdottir, 17’ st Bergamaschi. Note: ammonite Bergamaschi. Angoli: 6-1. Recupero: 0’; 3’. di Paolo Grilli L’Islanda ci gela subito, poi fa il minimo indispensabile provando a vincere senza uno straccio di idea. Noi ci danniamo l’anima, quasi ci lecchiamo già le ferite, ma con Bergamaschi rimaniamo aggrappati a un Europeo che deve essere quello della conferma dopo i Mondiali 2019. Le azzurre avevano tutto per raddrizzare un torneo iniziato malissimo contro la Francia delle aliene, e dopo l’esordio choc hanno sguainato le loro qualità. Serviva vincere per puntare con forza ai quarti, ma possiamo giocarci ancora tutto lunedì sera contro il Belgio (che ha perso contro la Francia 2-1), a patto che l’Islanda non batta le transalpine. Le nordiche non erano affatto imprendibili come le Bleus. Ma la frenesia ce le ha rese a lungo indigeste, ben più invalicabili di quanto non siano. Il loro gol ha condensato nella maniera più eloquente la nostra giornata in salita, quasi a scalare un vulcano. Jonsdottir fa una rimessa con le mani di 35 metri abbondanti e non abbiamo la prontezza di ...