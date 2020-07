di Gianmarco Marchini Senz’altro, nei mesi passati a fantasticare di pallone per non pensare a ben altro, ce l’eravamo immaginata molto diversa questa "sfida scudetto". Dal più uno di marzo al più otto di ieri al fischio d’inizio: persino la Juve non avrebbe mai pensato di ritrovare una Lazio tanto ridimensionata all’appuntamento con la verità. E senz’altro non ci immaginavamo uno scontro così noioso, acceso soltanto dal solito (ineccepibile stavolta) rigore...

