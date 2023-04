Così si sogna a occhi aperti

Giuseppe Tassi

BB. Bastoni e Barella. Un difensore dai piedi buoni e un centrocampista col tempismo da attaccante firmano l’impresa dell’Inter allo stadio da Luz di Lisbona, con la ciliegina finale del 2-0 di Lukaku su rigore.

Battuto il Benfica di antiche leggende (che oggi domina il campionato portoghese) nel primo round dei quarti di Champions.

Quasi un sogno ad occhi aperti per l’Inter floscia e intimidita del campionato (già dieci sconfitte). L’Europa e la Coppa, evidentemente, sono un toccasana per Inzaghi e la sua squadra che ha bisogno di stimoli forti e grandi motivazioni.

Con una difesa spesso impeccabile, dove dominano Acerbi e Bastoni, con un centrocampo reso elettrico da Mkhtaryan e Barella, la pazza Inter è padrona del campo per quasi un tempo. Se poi gli attaccanti (Dzeko e Lautaro) si ricordassero il loro mestiere, sarebbe tutto più facile. Ma i due sono la pallida copia di sé stessi.

E così, per trovare il vantaggio in avvio di ripresa, Inzaghi deve appellarsi alla sua imprevedibile BB (Bastoni-Barella). Il gol innesca l’inevitabile pressione del Benfica e l’Inter cambia la coppia d’attacco per affidarsi ai contropiedisti Lukaku e Correa.

E tocca proprio a Romelu trasformare il rigore del 2-0 per un mani di Joao Mario pescato dal Var. Il sigillo di una notte magica.