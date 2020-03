Milano, 11 marzo 2020 - Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League non si giocheranno"a seguito delle restrizioni di viaggio imposte ieri dalle autorità spagnole tra la Spagna e l'Italia" per l'emergenza coronavirus. Lo ha comunicato la Uefa, specificando che "ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito".

Già questa mattina il presidente del Getafe, Angel Torres, aveva detto chiaramente di non voler giocare a San Siro, chiedendo uno stadio alternativo o una sospensione o una sospensione del match, valido per gli ottavi di finale. "I miei giocatori non andranno a Milano, nemmeno per giocare a porte chiuse. Se dobbiamo perdere la partita a tavolino, lo faremo". E problemi si erano presentati anche per la Roma che si era vista cancellare il volo per la Spagna.

Spagna, ipotesi stop Liga

E proprio in queste ore la Spagna valuta l'ipotesi di fermare il campionato di calcio. Dopo che la federazione iberica ha decretato lo stop completo a tutti i campionati, esclusi Primera e Segunda, per l'esplosione di casi di coronavirus, una riunione urgente è attesa nel pomeriggio - riferisce Marca, nella sua edizione on line - per valutare se fermare la serie A e la serie B spagnole già dalla prossima giornata. Alla riunione partecipano federazione, lega e assocalciatori, in attesa delle indicazioni delle autorità sanitarie. Ieri la Lega aveva decretato le porte chiuse per la Liga, e i giocatori avevano rivolto un appello all'Uefa per non giocare le partite

Germania, positivo giocatore dell'Hannover

Un giocatore dell'Hannover, seconda divisione calcistica tedesca, è risultato positivo al coronavirus. E' il primo giocatore professionista colpito dal virus in Germania. Il difensore centrale Timo Hübers, 23 anni, è stato messo in quarantena a casa. E' stato infettato probabilmente durante un evento nella città di Hildesheim sabato, ha spiegato il club.A tutto il personale, così come il team tecnico e il personale del club, sarà fatto il tampone per precauzione, ha dichiarato il club in una nota. L'Hannover giocherà in casa contro la Dinamo di Dresda domenica in una partita a porte chiuse.

Psg, tampone negativo per Mbappé

L'attaccante francese del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, è risultato negativo al test per il coronavirus al quale era stato sottoposto ieri sera per febbre e un forte mal di gola. Un sospiro di sollievo per il giocatore transalpino che comunque non si è allenato e difficilmente potrà essere in campo nella sfida di oggi a Parigi fra il Psg e il Borussia Dortmund, a porte chiuse, per il ritorno degli ottavi di finali di Champions League.

La finale della Coppa di Lega francese tra Psg e Lione, fissata in calendario per sabato 4 aprile, è stata rinviata a data da destinarsi. Gli stessi due club avevano chiesto di non disputare la gara in uno Stade de France a porte chiuse. La formazione di Marsiglia è avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Champions.

Cile, quarantena Vidale e Sanchez

In Cile quarantena per Arturo Vidal del Barcellona e Alexis Sanchez dell'Inter, al loro rientro in patria prima dei match validi per le qualificazioni ai mondiali. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jaime Manalich. La nazionale cilena giocherà contro l'Uruguay (il 26 marzo) e contro la Colombia, cinque giorni dopo. "Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus", ha affermato Manalich. Il centrocampista del Bologna, Gary Medel, è tra gli altri giocatori del Cile che potrebbero essere messi in quarantena al ritorno in patria.

Premier, presidente Nottingham Forest positivo

In Premier League, primo stop: il Manchester City ha annunciato il rinvio della partita di campionato contro l'Arsenal in programma stasera. "La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici, dopo che è stato rivelato che membri dello staff dell'Arsenal sono stati in contatto col proprietario dell'Olympiakos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19", ha dichiarato la società inglese dei gunners. Evangelos Marinakis, presidente dell'Olympiacos e del Nottingham Forest, è risultato positivo al coronavirus. Marinakis si è anche recato allo stadio venerdì, per assistere al match tra il suo Forest e il Millwall.

Olympiakos, test ai giorcatori. Tutti negativi

Non sono stati infettati i giocatori dell'Olympiakos. Dopo la positività del presidente, lo staff tecnico e gli atleti della squadra greca hanno fatto il tampone. Inoltre preoccupa anche il fatto che ieri, due giocatori dell'Arsenal, che avevano giocato contro i greci in coppa, sono risultati positivi e l'incontro in programma stasera con il Manchester City per la Premier Leageu è stato rinviato. L'Olympiakos domani dovrebbe affriontare il Wolverhampton per gli ottavi di finale di Champions, a porte chiuse.



F1, tre membri team in isolamento

L'ombra del coronavirus anche sulla Formula 1. Tre componenti di team impegnate nel Gran premio di inizio stagione in Australia sono in isolamento per timore di contagio. Secondo quanto scrive il Guardian si tratterebbe di un membro della McLaren e due del team Haas. I tre avevano sintomi e febbre in pista. In attesa dell'esito del test, i tre sono stati messi confinati nelle loro stanze d'albergo. Ma serpeggia la preoccupazione: i tre erano già stati nel paddock e sono stati in contatto con altre persone della propria e di altre squadre.

Basket, Coppe europee in campo neutro

Campo neutro per le gare di Milano in Eurolega e Virtus Bologna e Venezia in Eurocup. Lo annuncia la Euroleague a cui fanno capo le due manifestazioni. Le partite in programma in Italia sono state sospese fino all'11 aprile e nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove sedi, fuori dal nostro Paese, in cui farle disputare. Queste le gare coinvolte: AX Armani Exchange Milano-Olympiacos (29^ giornata di Eurolega); AX Armani Exchange Milano-Asvel Villeurbanne (32^ giornata di Eurolega); AX Armani Exchange Milano-Cska Mosca (34^ giornata di Eurolega); Segafredo Virtus Bologna-Monaco (gara 2 quarti Eurocup); Umana Reyer Venezia-Unicaja Malaga (gara 2 quarti Eurocup).

America's Cup, si decide per World Series a Cagliari e Portsmouth

Le squadre dell'America's Cup si incontreranno oggi per discutere del futuro delle regate delle World Series a Cagliari e Portsmouth. Secondo il New Zealand Herald l'appuntamento di Cagliari è previsto dal 23 al 26 aprile, quindi fuori dal termine del 3 aprile deciso dal governo. Ma i dubbi serpeggiano tra i team, e sono già diverse le barche già in navigazione nelle navi container verso la Sardegna. Lo skipper di American Magic, Dean Barker, vincitore dell'America's Cup con il Team New Zealand nel 2000, una settimana fa aveva avvisato: Cagliari una "proposta rischiosa".

Ciclismo, annullato il Tour de Normandie

Gli organizzatori del Tour de Normandie hanno annullato la gara, prevista per il 23-27 marzo, in seguito al divieto di manifestazioni con oltre 1.000 persone disposto dal governo francese. Il primo ciclista positivo è Dmitry Strakhov del team Gazprom-RusVelo. Strakhov è risultato infettato dal Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti dopo aver superato un quinto test. . Il 24enne russo è il primo professionista che ha ufficialmente contratto il nuovo coronavirus, ora è in ospedale ad Abu Dhabi ma in buona salute. Ci sarebbero altri cue atleti della compagine Professional nel nosocomio per ulteriori accertamenti, ma non è stata resa nota l'identità.

Lo sci si ferma

La Federazione Italiana Sport Invernali ha deciso di sospendere con effetto immediato ogni attività sportiva per tutte le discipline federali in ogni ordine e grado. Lo rende noto la Federsci. Sono annullati allenamenti, gare e trasferte di atleti, staff tecnici e medici di qualsiasi livello. Non sono autorizzati ulteriori spostamenti dei mezzi federali. Possono continuare solo gli atleti che si trovano già sui siti di gara di Coppa del mondo e dei Mondiali junior e quelli che sono in lizza per la conquista di una coppa generale o di specialità o per un posto significativo nella classifica finale.