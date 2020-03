Roma, 5 marzo 2020 - Coronavirus, lo sport si blinda. Alla luce delle misure contenute nel Dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte per contenere la diffusione del virus ecco le manifestazioni sportive annullate o rinviate.

A partire dal campionato di calcio la Figc dispone: "Tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal Dpcm 4.03.2020", cioè fino al 15 marzo, "e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse".

Ma tutte queste gare e manifestazioni che costo hanno? Secondo la Fipe, la federazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, che ha lanciato l'allarme: "50 milioni di euro cancellati ogni giorno, fanno dei pubblici esercizi italiani il comparto più colpito dagli effetti del Coronavirus". Una prima stima calcola in 4 miliardi di euro le perdite di fatturato del settore in tre mesi, che valgono circa 1,5 miliardi di euro in termini di valore aggiunto.

Oltre i grandi eventi dalla Serie A alla MotoGp, cedono il passo all'emergenza anche le altre discipline, costrette a rimandare gare e appuntamenti fondamentali:

CALCIO - Il campionato di Serie A riparte da questo fine settimana a porte chiuse, per almeno un mese, poi si vedrà. Unica incognita è il recupero di Inter-Sampdoria, per la quale non c'è ancora una data, considerato il calendario pieno fra Coppa Italia, Champions, Europa league e i sempre più vicini Europei. Altra incognita è la coppa Italia, dopo i rinvi di Milan-Juve e Inter-Napoli. Inloltre la Serie B a porte chiuse fino al 3 aprile. Anche la Lega Pro ha ufficializzato le partite che si disputeranno senza pubblico dal prossimo fine settimana all'1 aprile. A rischio anche le qualificazioni per la Coppa d'Asia 2023: la Fifa prenderà una decisione nei prossimi giorni sulla possibilità o meno di rinviare le prossime partite di qualificazione della Coppa del Mondo 2022 e delle qualificazioni per la Coppa d'Asia 2023.

RUGBY - Si va verso il rinvio della partita del torneo 6 Nazioni di rugby Italia-Inghilterra, prevista all'Olimpico di Roma sabato 14 marzo. Secondo la stampa britannica, è la conseguenza delle misure prese dal Governo italiano per contrastare il diffondersi del contagio. Allo stadio era previsto il tutto esaurito anche perché sarebbe stata l'ultima occasione per Sergio Parisse di indossare la maglia della nazionale e salutare i propri tifosi. Il PRO14 di rugby ha annunciato il rinvio delle due gare previste per il mese di marzo in Italia relative al turno 14 ed al turno 15.

TENNIS - L'incontro di Coppa Davis Italia-Corea del Sud, in programma venerdì 6 e sabato 7 marzo al Tennis Club Cagliari, si svolgerà senza la presenza di pubblico sulle tribune. Gli incontri saranno trasmessi sul canale televisivo della FIT, SuperTennis. La Federazione Italiana Tennis ha deciso di rimborsare abbonamenti e biglietti.

CICLISMO - Rinviata la Strade Bianche, in programma sabato prossimo. Rcs Sport, di comune accordo con l'Uci, dovrà trovare una data per ricollocare la gara ciclistica. Inoltre altre de grandi classiche sono a rischio: la Tirreno-Adriatico (11-17 marzo fra Toscana e Marche) e la Milano-Sanremo (21 marzo tra Lombardia e Liguria). L'Astana Pro Team ha ufficializzato la decisione di ritirarsi dalle gare per un periodo di 15 giorni. A partire da oggi, il team non parteciperà a nessuna competizione fino al 20 marzo.

SCI - A Cortina dal 18 al 22 marzo ci saranno le finali di Coppa del Mondo, con Federica Brignone in lizza per tutte le specialità e per la coppa generale. La Federazione internazionale entro venerdì deciderà se annullare, come chiesto da Austria e Usa, o far disputare a porte chiuse. Quest'ultima possibiltà resta la più probabile secondo fonti della Federazione Italiana Sport Invernali.

SPORT ESTREMI - Lo sci club Corrado Gex ha deciso di annullare la 20/a edizione del Tour du Rutor Extréme, competizione di scialpinismo tra le più conosciute a livello internazionale, che era in programma dal 26 al 29 marzo.

VOLLEY - La Federazione Italiana Pallavolo ha deciso lo stop fino al 15 marzo dell'attività sportiva dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo.

MARATONE E MEZZE MARATONE - L'edizione 2020 della mezza maratona di Vittorio Veneto, in programma domenica 15 marzo, non si svolgerà, e saranno annullati anche gli eventi collaterali, come la Vittorio City Run.

Rinviata la Stramilano 2020 a data da definire, il comitato scrive: "Ci scusiamo con i partecipanti, gli sponsor, i fornitori e i collaboratori, siamo certi che comprenderanno la necessità di adeguarci alle indicazioni ricevute per tutelare la salute di tutti noi. Ci auguriamo di poter comunicare la nuova data il prima possibile". La manifestazione podistica era in programma il 22 marzo. Cancellata l'Acea Run Rome The Marathon del 29 marzo.

Sospesa anche la Unesco Cities Marathon K42, la maratona che collega tre siti patrimonio mondiale dell'Unesco in Friuli Venezia Giulia, ovvero Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia. La gara era in programma per domenica 29 marzo. Sospese anche le collegate Iulia Augusta Run K21 e Unesco Roller Marathon.

Stop pure per la 'StraPalermo-Corri StraPapa'', rinviata a data da destinarsi sia la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che doveva essere oggi, sia la stessa gara podistica.

TRIATHLON - Stop anche nel triathlon: annullata la prima tappa stagionale delle World Triathlon Series di Abu Dhabi.

RALLY - Rinvio senza data anche per i Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Rimandato anche il 14^ Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, previsto dal 20 al 22 marzo.

CALCIO A 5 - La Divisione Calcio a cinque comunica "il rinvio a data da destinarsi della Final Eight di Coppa Italia, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo in Emilia-Romagna. Sarà cura della Divisione stessa comunicare la nuova data di svolgimento dell'evento".

SCI DI FONDO UNDER 14 - Annullata l'edizione 2020 dei campionati italiani di sci di fondo Under 14 e la prova di Coppa Italia Sportful, previste a Riale Formazza dal 13 al 15 marzo.

SCHERMA - Rinviate a data da destinarsi le qualificazioni per gli Assoluti giovanili che era in programma a Terni dal 13 al 15 marzo.