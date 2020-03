Roma, 3 marzo 2020 - Sempre più in subbuglio il mondo dello sport a causa del Coronavirus. L'ultima caso che si apre è forse anche il più grosso: quello delle Olimpiadi di Tokyo 2020 che, almeno in teoria, potrebbero essere spostate a fine anno, secondo un'ipotesi evocata dal ministro giapponese Seiko Hashimoto, citato dall'Independent. In base all'accordo fra Giappone e Cio, i Giochi - previsti dal 24 luglio al 9 agosto - devono tenersi entro il 2020, senza specificare quando. "Questo potrebbe essere interpretato come una possibilità di spostarli, ma stiamo facendo tutto il possibile". Di diverso avviso il Cio, il cui presidente Tomas Bach conferma che si svolgeranno "con successo, a partire dal 24 luglio".

