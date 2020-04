ROMA, 1 aprile 2020 – La Lazio ci riprova. Il 4 aprile a Formello potrebbe essere il giorno giusto per la ripresa degli allenamenti. La società ha mantenuto la stessa linea e la stessa idea di fondo in tutto questo periodo. È convinta di poter fornire ai giocatori le giuste condizioni per allenarsi in completa sicurezza. Molto dipenderà dalla prossima riunione di Lega ma soprattutto dal prossimo DPCM che verrà pubblicato dal Governo. Se non dovessero esserci ulteriori restrizioni alla pratica dell’attività sportiva, allora il piano di Lotito sarebbe attuabile. Allenamenti separati, in termini temporali ma anche logistici, sui vari campi del centro sportivo. Così come gli spogliatoi, per i quali sarebbero garantite le giuste condizioni igienico-sanitarie. Il piano è quindi questo, nessun allenamento di gruppo, questo è scongiurato. Inoltre la società sarebbe disposta a far svolgere a tutti i propri tesserati gli opportuni test per verificare l’effettiva negatività al virus, a proprie spese. Stesso discorso che Lotito è pronto a portare avanti anche per la Salernitana. Insomma, linea comune sia per i biancocelesti in Lega A, che per la società granata in Lega B.



MERCATO – La Lazio continua a muoversi a fari spenti anche sul mercato. Già da due anni, il nome di Dominik Szoboszlai, viene accostato ai colori biancocelesti. Il calciatore del Salisburgo, ha attirato l’attenzione di tanti club, ma la Lazio si sarebbe mossa con largo anticipo su di lui. Un’interesse confermato, almeno in parte, anche dal calciatore, che ai media serbi non ha però voluto dare grandi indicazioni sul suo futuro: “Se ho letto dell'interesse della Lazio? Sì, ho visto alcuni articoli, ma non sono molto aggiornato. L'unica cosa importante ora è che questo periodo difficile finisca per tutti, così da poter continuare il campionato. Non vale la pena guardare avanti”.





