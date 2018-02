Roma, 27 febbraio 2018 - Le semifinaliste della Coppa Italia scendono in campo domani per il turno di ritorno che stabilirà quali saranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella finale del prossimo 9 maggio. Si comincia alle 17.30 con la Juventus che ospita l'Atalanta allo Stadium dopo il mancato confronto di domenica causa neve, i bianconeri partono coi favori del pronostico grazie ai vantaggi dati dal fattore campo e dal risultato dell'andata (vittoria per 1-0 a Bergamo) ma guai a sottovalutare i nerazzurri, già andati vicini all'impresa lo scorso anno e aiutati dalle non poche defezioni tra le file degli avversari. Alle 20.45 si gioca invece Lazio-Milan allo Stadio Olimpico, i padroni di casa hanno ritrovato quella prolificità che era mancata ultimamente grazie al ritorno del bomber, Ciro Immobile, e allo straordinario periodo di forma vissuto da Milinkovic-Savic (autore di una doppietta nell'ultima uscita di campionato), inoltre potranno contare sull'apporto dei propri tifosi. I rossoneri, dal canto loro, sono reduci da un cammino eccezionale (5 vittorie e ben 12 risultati utili consecutivi) culminato col successo esterno, colto proprio all'Olimpico, ai danni della Roma. Non solo, agli uomini di Gattuso basterebbe cogliere un pari con gol per ottenere la qualificazione grazie allo 0-0 dell'andata, risultato che, se replicato, manderebbe le squadre ai supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. Le partite saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 che detiene l'esclusiva sui match della competizione, sarà possibile inoltre seguirle in streaming grazie al servizio RaiPlay.

Juventus-Atalanta, segui la diretta

Juventus-Atalanta probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Machisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. Allenatore: Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

In tv: Rai 1

ALLEGRI: "VOGLIAMO LA QUARTA COPPA ITALIA CONSECUTIVA" - Non nasconde le proprie ambizioni l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, intenzionato a portare a Torino la coppa nazionale per il quarto anno consecuitivo: "La Coppa Italia per noi è importante come il campionato. Noi, PSG e Barcellona siamo in corsa per vincere la quarta Coppa nazionale di fila. Per noi è come una finale - ha aggiunto il tecnico livornese in riferimento alla sfida di domani sera contro l'Atalanta - poi penseremo alla Lazio ma domani l'obiettivo è conquistare la finale". I bianconeri partono con un gol di vantaggio grazie all'1-0 di Bergamo ma non potranno contare su alcuni dei loro assi, fermati da infortuni e acciacchi fisici. A farne le spese è stato soprattutto l'attacco con gli indisponibili Bernardeschi e Cuadrado e gli acciaccati Higuain e Dybala i quali partiranno molto probabilmente dalla panchina, spazio quindi ad un tridente inedito (e rimaneggiato) con i brasiliani Alex Sandro e Douglas Costa a supportare Mandzukic, soluzione prevista per il match di domenica scorsa, poi rinviato per neve. Gli altri ballottaggi vedono Buffon e Marchisio favoriti rispettivamente su Szczesny e Khedira mentre dietro la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Chiellini e Rugani con Asamoah e Lichtsteiner ai lati. Colpo di spugna invece per l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, che dovrebbe stravolgere l'undici iniziale rispetto a quello 'sperimentale' previsto per la sfida di campionato e tornare alla formazione modello. Lo schieramento scelto per la partita di domenica scorsa aveva indispettito molti attirando critiche sulla dea e sul suo tecnico, rei di 'scansarsi' di fronte alla Juventus anche se effettivamente la squadra bergamasca veniva da una serie di impegni particolarmente stressanti, su tutti quello doppio col Borussia Dortmund in Europa League. Per la semifinale di domani, comunque, in campo ci saranno i titolarissimi con l'unico ballottaggio (per ora) riguardante Palomino e Toloi per un posto nella difesa a tre. Davanti probabile impiego per Gomez e Ilicic supportati da Cristante nel ruolo di trequartista, non ci sarà invece Petagna, infortunato.

Lazio-Milan, segui la diretta

Lazio-Milan probabili formazioni:



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Rocchi di Firenze

In tv: Rai 1

ROMAGNOLI TOCCA QUOTA 100 CONTRO LA 'SUA' LAZIO - L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, dovrebbe optare per il solito modulo con alcune variazioni però rispetto all'undici visto in azione a Reggio Emilia nell'ultima uscita di campionato contro il Sassuolo. In difesa probabile il rientro di De Vrij e l'impiego di Caceres come centrale di destra, a centrocampo dovrebbero tornare titolari Parolo e Lulic mentre Luis Alberto è in vantaggio su Felipe Anderson nel ballottaggio per lo slot dietro a Immobile. I biancocelesti possono contare solo sulla vittoria per il passaggio del turno dopo lo 0-0 dell'andata che, per regolamento, li condannerebbe anche in caso di pareggio con reti, ragion per cui non è da escludere un cambio d'assetto (specialmente a partita in corso) da 3-5-1-1 a 3-4-2-1 con entrambi i fantasisti dietro alla punta. Gennaro Gattuso, dal canto suo, sembra orientato a non ritoccare più di tanto la formazione già vincente all'Olimpico domenica scorsa. Il modulo dovrebbe rimanere invariato col solito 4-3-3 mentre, per quanto riguarda gli interpreti, l'unica differenza potrebbe riguardare l'attacco con Kalinic in vantaggio su Cutrone, non è da escludersi inoltre l'impiego di Locatelli in mediana al posto di Biglia. Sarà una partita particolarmente importante per Alessio Romagnoli che domani arriverà a 100 presenze in rossonero proprio contro la 'sua' Lazio: "È sempre bello affrontare la Lazio, sono tifoso laziale e la mia fede è quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra-scudetto. Ma dobbiamo vincere, il nostro obiettivo è quello". Queste le parole del difensore del Milan, autore di ottime prestazioni sotto la gestione del nuovo tecnico, che ha poi aggiunto: "La Coppa Italia è un obiettivo stagionale di squadra già dall'inizio. La Lazio sta bene, noi anche. Dobbiamo cercare di arrivare fino in fondo. Con Montella si teneva più palla e si pensava meno alla fase difensiva. Con Gattuso abbiamo resettato tutto e lavorato su tantissimi concetti, soprattutto difensivi. È arrivato in un momento particolare, si è subito visto che voleva cambiare il nostro atteggiamento e portarci in alto. Ci ha trasmesso grinta e il carattere di un campione vincente. È molto esperto su questo, spero resti a lungo".