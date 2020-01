Altenmarkt-Zauchensee (AUT), 12 gennaio 2020 – La stagione di Combinata Alpina femminile comincia nel segno dell’Italia: le azzurre hanno dominato la prova austriaca piazzando due atlete sul podio. Ancora una volta Brignone e Bassino si prendono la scena: questa volta con la vittoria della valdostana che ha vinto con margine la manche di Super-G per poi difendersi egregiamente in slalom dagli attacchi di Wendy Holdener.



La svizzera era terza a metà gara con mezzo secondo da recuperare sull’azzurra, ma neanche la sua esperienza in questo format di gara (per lei due vittorie su tre in Coppa del Mondo sono arrivate proprio in Combinata, dove vanta anche una coppa di specialità) le ha permesso di colmare il gap. Al traguardo è seconda con .015 e una sola posizione recuperata, quella su Marta Bassino che ha chiuso terza con 0.82 secondi di ritardo.



Un risultato grandioso per i colori azzurri che piazzano per la terza volta in stagione due atlete sul podio, dando continuità anche al risultato ottenuto ieri con il podio di Nicol Delago in discesa, oggi più in difficoltà nella specialità ibrida. La gara è stata caratterizzata dalle tante uscite in Super-G, che ha mietuto vittime pesanti quali Shiffrin, Vlhova e Sofia Goggia.



Da segnalare anche l’ottimo piazzamento di Elena Curtoni che chiude al quinto posto con 2.50 di ritardo da Brignone. Per Brignone si fa interessante anche il discorso per la coppa di specialità, visto che rimangono solo due appuntamenti in stagione in questo format, tra cui quello di Crans Montana che è a tutti gli effetti la sua pista.



CLASSIFICA COMBINATA ALPINA ALTEMARKT-ZAUCHENSEE



1 BRIGNONE Federica (ITA) 2:03.45

2 HOLDENER Wendy (SUI) +0.15

3 BASSINO Marta (ITA) +0.82

4 SIEBENHOFER Ramona (AUT) +1.39

5 CURTONI Elena (ITA) +2.50



