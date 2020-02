Hinterstoder, 29 febbraio 2020 - Clamorosi sviluppi nella Coppa del Mondo di Sci alpino: il Super-G di Hinterstoder doveva essere sulla carta l'occasione buona per Kilde di allungare nella classifica generale ma un'incredibile caduta quando aveva quasi mezzo secondo di vantaggio sulla testa della gara ha riaperto i giochi per la sfera di cristallo.

Vince Kriechmayr, ma probabilmente chi deve esultare di più è Pinturault. La gara è stata dominata dall'austriaco padrone di casa che ha trovato il successo con il pettorale numero 1, grazie a un tempo eccezionale dovuto a una perfetta gestione della parte alta e bassa del tracciato.

Pinturault però come detto è il vero vincitore della gara: al traguardo è quarto ma la caduta di Kilde fa in modo che si impennino le sue possibilità di andare a vincere la Coppa del Mondo generale. Anche perché teoricamente il Super-G non sarebbe la sua disciplina forte, anzi, ma gli ultimi risultati hanno dimostrato la sua grande affidabilità anche su format di gara più veloci.

Kristoffersen ha preso eccezionalmente il via a questo Super-G per una questione di classifica generale e alla fine è riuscito a portarsi a casa qualche punticino che in ottica Sfera di Cristallo può risultare fondamentale.

Per gli italiani gara soddisfacente: Casse e Buzzi hanno chiuso entrambi nei primi dieci, dando dimostrazione che l'Italia della velocità pur senza Paris ha delle carte importanti da giocarsi e che si può sognare un podio soprattutto con Casse da qui alla fine della stagione.