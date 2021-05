Terza giornata di Coppa del Mondo a Tokyo, valida come qualificazione olimpica e test event, senza carte olimpiche per i tuffi azzurri. Si fermano alle eliminatorie del trampolino da tre metri Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, già certe della qualificazione ottenuta nel trampolino sincro, che chiudono rispettivamente ventottesima con e ventinovesima. Out dalla piattaforma l’italo danese Andreas Sargent Larsen, 22esimo, e il capitano azzurro Maicol Verzotto che si ferma al 31esimo posto. Per ulteriori pass olimpici bisognerà aspettare ancora un mese, quando i comitati olimpici selezioneranno le squadre e la Fina comunicherà gli eventuali, ma difficili, ripescaggi.

© Riproduzione riservata