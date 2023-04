Coppa del Mondo, che finale: ora in vetta Schou e Schwizer

Dopo le prime due prove della finale di Coppa del Mondo a Omaha, Usa, sono andati in testa il danese Schou (Dark De Lux) e l’elvetico Schwizer (Vancouver de Lanlore). Il campione del mondo, lo svedese Von Eckermann su King Edward, vincitore della prima prova a tempo, nella seconda a barrage ha commesso un errore in al "base"ed è scivolato al terzo posto della classifica generale. Schou ha chiuso le due prove al 6° e 3° posto, Schwizer si è piazzato 4° in entrambe. Questa notte (-5 h. di fuso orario) la prova decisiva a due round che assegna il titolo. p.m.