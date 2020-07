Giuseppe

Tassi

Erano gli ultimi palpiti della grande Inter di Mazzola, Corso e Suarez ma la squadra appariva logora e appagata e quegli otto punti di distacco dal Milan di Rocco incolmabili. Bene, Robiolina, tecnico della Primavera nerazzurra, affidandosi ai grandi vecchi e ai gol di un fantastico Boninsegna seppe rivesciare il mondo e consegnare lo scudetto all’Inter.

Ci volle un’intero girone di ritorno per compiere il miracolo ma allora si giocava per i due punti. Nel folle calcio del dopo Covid, dove le vittorie valgono tre e il logorio fisico e mentale gioca un ruolo determinante, l’Inter di Conte può ancora alimentare il sogno di una rimonta in extremis. Mai vista una Juve cosi vulnerabile in difesa e così morbida nei secondi tempi. Ma per risalire la china l’Inter deve lottare prima di tutto con se stessa. Deve cancellare i salti di rendimento e i cali di tensione che le sono costati almeno 6 punti in questa coda di campionato. L’innesto di Sanchez in attacco e il recupero di Barella a centrocampo possono ridare smalto e qualità alla squadra, renderla più fantasiosa e imprevedibile. Ma Conte non deve sbagliare più nulla fino al traguardo, fidando sugli smarrimenti di Sarri. Se così non fosse, occhio all’Atalanta perché il suo -7 esalta la sete di vittoria di Gasperini, uno che è abituato a rendere possibile l’impossibile. A oggi il vero Mago del campionato é lui.