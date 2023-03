Conte, Parigi vale un Messi: ma la A lo tenta

di Mattia Todisco

L’ufficialità del divorzio tra Antonio Conte e il Tottenham ha dato via ai rumors. Il futuro del tecnico non è più alla corte degli Spurs e difficilmente sarà in Inghilterra. Chissà che non possa essere in Italia, ma a condizioni differenti da quelle strappate in Premier. Troppi i 17,6 milioni netti annui strappati un anno e mezzo fa ai londinesi, rispetto ai parametri della Serie A, dove gli allenatori più pagati sono Allegri e Mourinho con 7 milioni a testa. Non solo: entrambe le realtà che oggi sfoggiano l’allenatore col portafoglio più gonfio rischiano di non disputare la prossima Champions League e quindi di non avere risorse per confermare i rispettivi tecnici, figurarsi per arrivare a chi ha un livello di stipendio che va oltre il doppio.

È vero che chi punterà su Conte avrà i benefici del Decreto Crescita, che riducono enormemente i costi al lordo, ma non abbastanza. Eppure proprio Juventus e Roma sono tra i club che possono rappresentare un futuro per l’ex ct, assieme all’Inter, il cui allenatore Simone Inzaghi è in bilico dopo un biennio fatto di tre trofei in bacheca (per ora) ma anche di un rendimento in campionato quest’anno molto sotto le attese. Anche i nerazzurri, che oggi in zona Champions ci sono, non hanno certezza di arrivare nelle prime quattro posizioni. In più, proprio l’Inter è stata l’ultima società in cui è stato Conte in Italia e l’addio è stato (nei modi) simile a quello burrascoso appena avvenuto. A questo punto non è escluso che il tecnico pugliese possa guardare all’estero, se troverà sponde su cui poggiarsi. Real Madrid (con Ancelotti possibile ct del Brasile) e Paris Saint-Germain (Galtier è sulla graticola) cercheranno probabilmente nuovi timonieri.

A quel punto il destino di Conte potrebbe incrociarsi con quello dell’ex compagno di squadra in bianconero, Zinedine Zidane, che già ha stravinto con le merengues ed è stato molto vicino al PSG, pur senza mai andarci. Tra gli allenatori al top si è appena liberato Nagelsmann, che non ha brillato nella Bundesliga in corso (era comunque in piena corsa) ma ha anche chiuso la sua esperienza nella Champions di questa stagione con soltanto vittorie. Ultimo ma non ultimo, da Madrid andrà probabilmente via Diego Simeone. Un distacco dovuto al calo di rendimento dopo aver guidato l’Atletico a due finali di Champions e altrettanti campionati vinti in Liga, ridando smalto a una realtà che ha sempre vissuto all’ombra del Real. Con un calcio molto pragmatico e poco avvezzo alla spettacolarità, il "Cholo" ha dimostrato di avere anche in panchina quelle qualità carismatiche che lo avevano lanciato nell’Olimpo già da calciatore.

Vale però per Simeone il discorso di Conte: 24 milioni di euro a stagione sono una vetta che la Serie A non può permettersi. Ad oggi, un ritorno nel campionato in cui ha vinto uno scudetto da calciatore e mosso i primi passi in giacca a Catania non è un’ipotesi realizzabile, se non con un drastico passo indietro sugli emolumenti.