Paolo Franci

Ok, d’accordo, sobrietà e umiltà in un mondo di chiacchiere non che ci dispiaccia. Cioè, Marotta che dice: "L’obiettivo è entrare tra le prime quattro" è encomiabile per garbo e rispetto delle avversarie che, lo scorso anno - Lazio e Atalanta - hanno morso le caviglie bianconeroazzurre #finoallafine. Giusto per usare un hashtag che a Marotta è appartenuto finchè è rimasto ‘di là’. Da qui a fissare l’obiettivo di ritrovarsi in una quaterna, beh, ce ne passa. Certo, ha ragione lui quando dice che questa è la stagione della tirata di cinghia.

