Leo Turrini

A proposito dell’ennesimo caso Conte: beh, quasi quasi mi meraviglio della meraviglia! No, dico: stiamo solo alla storia recente dell’Inter. 2008, Roberto Mancini viene esonerato il giorno dopo aver vinto lo scudetto. 2010, nella notte del Triplete un certo Jose Mourinho se ne va dal Bernabeu sull’auto del presidente del Real Madrid. Passano pochi mesi e Rafa Benitez conquista la Coppa del Mondo tra le dune di Abu Dhabi: di rientro a Milano, è già un ex...

Insomma, Antonio Conte si illudeva, se pensava che per cambiare il DNA nerazzurro bastasse cancellare l’inno “Pazza Inter”. Fosse così semplice!

Di più. Il personaggio si presta ai gesti teatrali. Il divorzio dalla Juve a ritiro appena iniziato fece epoca. La lite al Chelsea con il satrapo Abramovich ha riempito le cronache giudiziarie londinesi.

La faccio breve. Conte è un grande allenatore. Al primo anno alla corte di Suning ha lavorato molto bene. L’Inter non era così competitiva da dieci anni. Ha perso pochissime partite. Ha chiuso seconda una stagione per tutti segnata dal virus. Lukaku, fortissimamente voluto dall’ex ct, ha azzerato la nostalgia per Icardi (e Wanda Nara).

Segue all’interno