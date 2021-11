Tempo di premi nel ciclismo. Stasera Sonny Colbrelli, vincitore dell’Europeo e della Parigi-Roubaix, riceve a Milano il prestigioso Oscar TuttoBici, l’unica classifica stilata sulla base dei risultati della stagione. Insieme a lui verranno premiati Filippo Ganna, miglior giovane professionista come già un anno fa, e Filippo Baroncini, campione del mondo degli under 23, oltre ai migliori talenti delle altre categorie. In Francia il Velo d’Or è stato attribuito allo sloveno Tadej Pogacar, vincitore del secondo Tour consecutivo, della Liegi e del Lombardia, che nelle votazioni della giuria ha preceduto il connazionale Roglic e il belga Van Aert.

