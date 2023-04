City senza limiti, vola in finale di FA Cup Guardiola sogna il triplete con Haaland

Il Manchester City si è qualificato per la finale di FA Cup, la Coppa d’Inghilterra, battendo 3-0 a Wembley lo Sheffield United con una tripletta di Mahrez. Oggi si giocherà l’altra semifinale, che metterà di fronte il Manchester United e il Brighton di Roberto De Zerbi. La squadra di Pep Guardiola ha impiegato un tempo per avere ragione della squadra di Championship andando in vantaggio solo al 43’ su rigore. Nella ripresa i Citizens hanno messo all’angolo la rivale e segnato altre due volte con l’attaccante algerino tra il 15’ e il 20’. Il City continua quindi la sua caccia alla tripletta campionato – mercoledì ospiterà l’Arsenal capolista – Champions League, Coppa d’Inghilterra.