Chebet, un bis da urlo a Boston

ll keniano Evans Chebet (nella foto) ha vinto per il secondo anno di fila la maratona di Boston, correndo in 2 ore 05’54“. Soltanto sesto il favorito della vigilia, il due volte campione olimpico e primatista del mondo Eliud Kipchoge, anche lui keniano, che ha chiuso in 2 ore 09’23“ e dolorante a una gamba. E’ la terza maratona su 18 concluse che il grande campione non vince. Chebet, 34 anni, aveva trionfato anche nell’ultima maratona di New York. Al secondo posto si è piazzato il tanzaniano Gabriel Geay, terzo l’altro keniano Benson Kipruto. Vittoria del Kenya anche nella prova femminile, con la due volte iridata dei 5.000 metri Hellen Obiri che ha corso in 2 ore 21’38“. Al secondo posto, dopo aver perso contatto dalla rivale a un chilometro e mezzo circa dall’arrivo, l’etiope Amane Beriso, terza l’israeliana Lonah Salpeter.