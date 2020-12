Roma, 9 dicembre 2020 - Mercoledì di verdetti per l'avventura in Champions League di Atalanta e Inter. Il primo porta subito un sorriso: l'Atalanta vince (0-1) ad Amsterdam e firma la qualificazione nel gruppo D. Ajax ko con il gol nella ripresa di Muriel. Dopo la doppia festa di Juventus e Lazio, i bergamaschi reagiscono nel migliore dei modi dopo giorni pesanti legati alle polemiche e tensioni interne che riguardano Gasperini e i senatori Gomez e Ilicic.

Ora spazio all'Inter (segui la diretta sotto). La squadra di Antonio Conte deve obbligatoriamente vincere contro lo Shakhtar Donetsk per sperare di agganciare all'ultimo il secondo posto del gruppo B. La vittoria però potrebbe bastare, perché in questo scenario c'è anche il rischio 'biscotto', ovvero quello di un pareggio fra Real Madrid e Borussia Monchengladbach che qualificherebbe entrambe agli ottavi.

Intanto si è giocato anche il recupero di Psg-Basaksehir, la partita sospesa ieri per il caso di razzismo che ha coinvolto il quarto uomo dell'incontro, Sebastian Coltescu. I parigini si sono imposti per 5-1.

Ajax-Atalanta 0-1, il tabellino

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martinez (47' st Timber, 51'st Alvarez), Tagliafico (18' st Huntelaar); Labyad (18' st Ekkelenkamp), Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Brobbey (1' st Promes). A disp.: Stekelenburg, Kotarski, Klaiber, Rensch. Allenatore: ten Hag.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (34' st Palomino); Pessina; Gomez, Zapata (34' st Muriel). A disp.: Sportiello, Rossi, Lammers, Malinovskyi, Piccini, Mojica, Depaoli, Ruggeri, Panada, Ilicic. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Del Cerro (Spagna).

Rete: 40' st Muriel.

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Espulso al 34' st Gravenberch per doppia ammonizione. Ammoniti: Gravenberch, Tagliafico, Hateboer, Freuler. Angoli: 6-4 per l'Ajax. Recupero: 3'; 4'.

Champions League live

Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Bondar, Vitao, Matviyenko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Maycon. Allenatore: Castro.

Arbitro: Vincic (Slovenia).

In tv: Sky Sport.

