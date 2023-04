Cervia, tricolori con vista su Piazza di Siena

di Paolo Manili

Inizia oggi con i warm-up il campionato italiano di salto ostacoli al Centro Ippico Le Siepi di Cervia, storico impianto diretto da Lalla Novo. Le gare, da domani e distribuite su tre giornate, si articolano nelle categorie assoluto, amazzoni, nonché i vari criterium, i brevetti e il campionato interforze, cioè riservato ai militari. La kermesse tricolore proseguirà fino a domenica, quest’anno è record di iscrizioni, con 570 cavalli al via e la presenza di pressoché tutti i migliori cavalieri del nostro salto ostacoli: veterani come Alfonso, Bonomelli, Bucci, Camilli, Chiaudani, Gaudiano, Grossato, Martini di Cigala, Zorzi, la Martinengo. Tra i più giovani Bologni, Camilli, Cristofoletti, Franchi, i due Garofalo, la Del Signore, la Minoli, Turturiello.

Lente di ingrandimento puntata sul tricolore assoluto: a galvanizzare i partenti sono i posti riservati ai primi tre classificati, che parteciperanno di diritto al Csio di Piazza di Siena (26-29 maggio). Il campione italiano di Cervia parteciperà al Rolex GP Roma (previa qualifica), il secondo e il terzo potranno partecipare al GP su decisione del ct Marco Porro. L’assoluto inizia domani alle ore 11.30 sul leggendario campo in erba de Le Siepi con la prima prova a tempo Tabella C (ostacoli a 1,50 m), la seconda prova a due percorsi a barrage (ostacoli a 1,60 m.) sabato 22 aprile ore 12.00 circa (orari definitivi solo oggi). Sono 46 i binomi in lizza, quello da battere è composto da Francesca Ciriesi (Fiamme Oro) e Cape Coral, vincitori l’anno scorso.