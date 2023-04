Celik bene in fascia Belotti non ingrana

RUI PATRICIO 6 Gli passano davanti un paio di palloni roventi, sul gol nulla puo’.

MANCINI 6,5 Le zanne sguainate, il duello ruvido con Theo, intensità che piacerebbe a Sacchi.

KUMBULLA SV Si fa male dopo un quarto d’ora.

IBANEZ 5,5 Sciocchezza a Bergamo e qui dov’era sul gol di Saelemaekers?.

CELIK 7 Aveva davanti due satanassi, Theo & Leao, ha tenuto alla grande e ha spinto forte fino al cross-gemma per Tammy.

CRISTANTE 6 In difesa per emergenza. La saggezza ce l’ha e salva la miglior palla gol nemica del primo tempo.

MATIC 6,5 Si sente, si vede, si fa in quattro e nel cuci e recupera è magnifico rettore, senza dubbio.

SPINAZZOLA 6 Svelto e astuto, le palle più pericolose partono sempre dalle sue derapate. Colpevole sul gol del Milan.

PELLEGRINI 6,5 Come quegli argenti della nonna, è tornato lucido e splendente. Va a tutto campo e Abraham gli nega il gol...

ABRAHAM 6,5 A Bergamo dà il via al vantaggio del dell’Atalanta, qui salva la porta di Maignan sul Pellegrini. Spezza la maledizione con un con un gol fantastico, alla Abraham.

BELOTTI 5,5 Aemissione zero in campionato, si batte ma non buca.

BOVE 6 Il ragazzo si farà, si diceva una volta. Lui ne coglie il senso facendo chilometri e chilometri al suon della ramazza.

EL SHAARAWY 6 E’ in palla, si sa, eppoi il Milan dai su. Con lui dentro, la Roma va di bollicine.

CAMARA sv

SOLBAKKEN sv.

MOURINHO 6,5 Non sappiamo se abbia o no una bottigilietta d’acqua benedetta in stile Trap. Nel caso, se ne procuri una perchè anche stavolta ne perde due, Kumbulla e Belotti. Il pari, viste le assenze pesanti, alla fine gli va anche bene, ma per come è arrivato sai che mal di fegato.

Paolo Franci