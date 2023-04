C’è il pass mondiale per Ceccon, Poggio e Martinenghi

Due giornate, nove pass per i Mondiali di Fukuoka già raggiunti dai nuotatori azzurri. Un buon bottino allo stadio del nuoto di Riccione, per gli Assoluti UnipolSai 2023. I più attesi di ieri erano Martinenghi e Ceccon (nella foto) , che hanno risposto presente, ma la copertina spetta al pavese di Voghera Federico Poggio, 25 anni fra 9 giorni, di stanza a Imola con Casella (e Scozzoli e Cerasuolo), dominatore dei 100 rana in 58“73, personale sbriciolato, prima volta sotto i 59“ (solo terza sotto il minuto) e terzo crono mondiale stagionale. Davanti a quel Martinenghi anche lui qualificato per il Giappone (secondo in 59“06) "che in carriera avrò battuto sì e no 2 volte, e ci sfidiamo da quando eravamo adolescenti", scherza Poggio. Missione compiuta anche per Thomas Ceccon, campione e primatista mondiale dei 100 dorso, che a luglio cecherà il bis nel Paese del Sol Levante dopo aver vinto ieri in 53“36, con un buon passaggio e discrete sensazioni in acqua, per chi in realtà sarebbe ancora lontano dalla forma migliore.