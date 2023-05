Castrovilli ispira una super Fiorentina Contro la Samp è il festival del gol

fiorentina

Primo tempo: 1-0

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini 6; Dodò 7 (25’st Venuti 6), Milenkovic 6, Ranieri 6.5, Biraghi 7 (41’st Terzic 6.5); Amrabat 6, Duncan 7; Gonzalez 5.5 (25’st Kouamè 6.5), Castrovilli 7 (33’st Saponara sv), Sottil 6 (33’st Bianco sv); Jovic 6. All. Italiano 6.5.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia 6.5; Oikonomou 6 (14’st Murillo 4.5), Gunter 5, Amione 5.5; Zanoli 6, Winks 5.5, Rincon 6, Augello 6; Lammers 5 (28’st Sabiri sv), Leris 6 (33’pt Djuricic 5.5, 28’st Cuisance sv); Gabbiadini 5.5 (28’st Jesè sv). All. Stankovic 5.5

ARBITRO: Giua di Olbia 6.5.

RETI: 47’pt Castrovilli, 17’st Dodò, 20’st Duncan, 31’st Kouamè, 43’st Terzic.

NOTE: spettatori 30.602. Ammoniti: Kouame, Terzic, Murillo.

FIRENZE - La Fiorentina torna al successo in campionato e lo fa con 5-0 che non racconta però le difficoltà incontrate per 35’ contro la Sampdoria. Per i viola, però, Castrovilli è in serata di grazia: è lui, schierato nell’anomla posizione di trequartista nel 4-2-3-1, a sbloccare la sfida nel recupero del primo tempo, poi nella ripresa la squadra di Italiano dilaga.La Fiorentina nei dieci minuti finali della frazione iniziale sale in cattedra Castrovilli, che prima scalda i riflessi di Ravaglia per due volte, poi trova la rete al 2‘ di recupero con una conclusione molto bella su cross di Biraghi. E‘ il tappo che fa saltare la bottiglia della partita coi gigliati che raddoppiano al 62‘ con Dodò, bravo a sfruttare un assist di Jovic - il serbo rimedia all‘errore commesso su un comodo tap-in dopo il cross di Ranieri - e poi fanno tris con Duncan, ancora su assist dell’ex Real Madrid. I venti minuti finali, oltre alla festa e ai cori senza sosta dei tifosi gigliati sugli spalti, riservano altri due gol, firmati dai subentrati Kouamè e Terzic, per il 5-0 finale.