Castellanos dal silenzio social alle lacrime Prima gli errori con il Barça al poker al Real Madrid

Notte di rivalsa per Valentín Castellanos , detto “Taty”. Il poker ai blancos e poi le lacrime. Veniva da un periodo difficile, costretto a chiudere i propri account social in seguito alla pioggia di critiche ricevute dopo un errore di troppo nella sfida contro il Barcellona dello scorso 10 Aprile. La rivincita arriva contro il Real Madrid, Castellanos cala il poker consegnando la vittoria al proprio Girona per 4-2 e si lascia andare alla commozione.

Il 25enne argentino riesce in ciò che non è riuscito a nessuno negli ultimi 10 anni, era dal poker di Lewandowski nella sfida di Champions tra Real e Borussia Dortmund che un giocatore non ne rifilava 4 al Madrid mentre l’ultima volta in Liga risale addirittura a 76 anni fa. "Ho sempre sognato di segnare contro il Real Madrid, ma quattro è impossibile da immaginare", ha detto alla fine.

Yahya Acerbi