Carica Leclerc, una pole tira l’altra Secondo nella Sprint: "Lo sapevo"

di Leo Turrini

Di sicuro Carletto nulla ha da rimproverarsi. Due pole in meno di ventiquattro ore (la seconda ieri mattina, per la Sprint Race: un record) non sono bastate per battere la Red Bull. Almeno sulla distanza breve dei 100 chilometri: anche lì, la straordinaria efficienza Bibitara nella gestione delle gomme ha permesso al messicano Perez il più facile dei sorpassi.

"Lo sapevo". E così Leclerc, meraviglioso per aggressività e coraggio, è stato costretto ad accontentarsi del secondo posto. Comunque il suo miglior risultato in questo difficile (eufemismo) avvio di stagione.

"Lo sapevo e non posso certo dichiararmi sorpreso – ha detto il monegasco –. Del resto è impossibile immaginare di stravolgere la nostra macchina. Non potevo esagerare nella difesa contro Perez, proprio perché avrei distrutto le gomme. Per il Gran Premio vero e proprio possiamo intervenire sui nostri difetti, avendo la consapevolezza che la Red Bull resta in vantaggio sul passo gara. Al tempo mi fa piacere sottolineare che rispetto al debutto stagionale abbiamo fatto progressi importanti".

Peccato non bastino per la vittoria.

Il botto. Ieri se non altro Leclerc ha tenuto dietro Verstappen, pesantemente condizionato da un contatto con la Mercedes di Russell nelle fasi iniziali. Sulla monoposto dell’olandese una fiancata si è squarciata. Il campione del mondo si è molto lamentato della mossa del collega britannico: "Non capisco perché si sia preso un rischio simile". Serafica la replica di Russell: "Queste sono le corse".

Sainz giù. Ancora deludente l’altro ferrarista. A Baku Sainz sta andando decisamente piano. Come conferma l’anonimo quinto posto di ieri. "Non trovo il feeling con la macchina – ha spiegato lo spagnolo –. Debbo adattarmi alla situazione, cercando di migliorare un passo alla volta".

Mah.

Il gp. Oggi alle 13 (diretta Sky) Carletto partirà un’altra volta davanti alle due Red Bull. Immaginare possa evitare di essere sorpassato richiede un esercizio di fantasia. Ma chissà. Buona domenica.