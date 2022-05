Zaccagni-Nasti, Olimpico affittato per svelare il sesso del nascituro: cosa è successo

Roma, 19 maggio 2022 - "It's a boy". Con questo messaggio, proiettato sul maxischermo dello stadio Olimpico, là dove solitamente si annuncia il nome del marcatore al momento del gol e il punteggio della partita, Mattia Zaccagni e la compagna Chiara Nasti hanno fatto sapere a tutto il mondo - e in particolare ai propri followers - che il loro primo figlio sarà un maschio. Un vero e proprio evento quello andato in scena nell'impianto dove il calciatore della Lazio è stato protagonista in questa stagione, nella quale ha collezionato 38 presenze, sette gol e altrettanti assist. Per una notte, l'Olimpico è stato tutto per l'ex Hellas Verona - nato a Cesena e cresciuto nel settore giovanile del Bellaria Igea Marina - e l'influencer napoletana, che lo hanno affittato per il gender reveal party.

Quell'esultanza di Zaccagni

Dopo che Zaccagni è andato a segno sotto la Curva Nord, sono stati lanciati in aria dei coriandoli di colore azzurro, seguiti dalla comunicazione sul maxischermo e dal romantico bacio fra i due innamorati. Non solo voluti mancare per l'occasione tanti amici della coppia, fra i quali Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. La gravidanza di Chiara Nasti era stata anticipata per la prima volta dal giocatore biancoceleste, che dopo la rete del 2-2 propiziata contro lo Spezia (autogol di Provedel) lo scorso 30 aprile aveva esultato portando il pallone sotto alla maglia, simulando il pancione della compagna. A quel punto, la 24enne ha confermato la lieta notizia sui social.

