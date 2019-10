Graz, 3 ottobre 2019 - La Roma vuole approfittare del suo grande momento di forma per mettere a segno la seconda vittoria in due partite in Europa League. Di fronte però ci sarà un’avversaria ostica come il Wolfsberger, che alla prima giornata ha travolto a sorpresa 4-0 il Borussia Monchengladnach. I giallorossi non dovranno dunque sottovalutare la sfida, anche se la differenza tecnica tra le due squadre è evidente. Fonseca potrebbe approfittare di questo per dare un turno di riposo ai suoi titolari che fin qui hanno sempre giocato, Dzeko su tutti. Ma non è facile rinunciare il bosniaco, ecco perché gli ultimi dubbi verranno sciolti nella giornata di domani.

Europa League, Lazio-Rennes: formazioni, dove vederla in tv, diretta

Probabili formazioni

Il Wolfsberger è intenzionato a confermare l’undici che ha stravinto alla prima giornata contro il Gladbach. Ecco che allora tra i pali ci sarà Kofler, che avrà davanti il quartetto difensivo composto da Novak, Sollbauer, Rnic e Schmitz. A centrocampo linea da tre uomini formata da Leitgeb in regia, con Ritzmaier e Schmid ai suoi lati. Sulla trequarti c’è Liendl, davanti il tandem composto da Niangbo e Weissman. Nella Roma a farla da padrona sono gli infortuni, che negli ultimi giorni hanno colpito Mkhitaryan e Pellegrini. Davanti a Mirante (favorito su Pau Lopez) turno di riposo per Kolarov, ci sarà Spinazzola a sinistra mentre a destra potrebbe giocare il recuperato Zappacosta. Da centrali pronti Fazio, che ha riposato a Lecce, e uno tra Mancini e Juan Jesus. Verso la panchina Smalling. A centrocampo ancora Veretout con Cristante, sulla trequarti sarà Zaniolo a sostituire Pellegrini. Come esterni d’attacco agiranno Kluivert e Florenzi. L’alternativa è l’inserimento di Pastore dal 1’ sulla trequarti, con Zaniolo che scalerebbe a quel punto sull’esterno. E in attacco? Dzeko e Kalinic si giocano una maglia, difficile dire chi la spunterà.

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb, Ritzmaier, Schmid; Liendl; Niangbo, Weissman.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Juan Jesus, Fazio, Zappacosta; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Orari tv

La gara tra Wolfsberger e Roma si giocherà allo stadio UPC Arena di Graz. Il fischio d’inizio è previsto per giovedì 3 ottobre alle 18.55. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport e in live streaming su Sky Go.