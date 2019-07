Ieri ci siamo chiesti, nelle pagine dello sport, perché mai nessuno voglia comprare Icardi, uno che nell’Inter (a soli 26 anni) ha fatto 124 gol in 219 partite. È un mistero. Ma un mistero meno insondabile di un altro, cioè di quello che inquieta tutte le donne: ma come fa Wanda Nara ad avere un fisico così dopo aver partorito cinque figli?

La bombastica Wanda è nata a Boulogne Sur Mer (Buenos Aires) il 10 dicembre del 1986 ed è dunque – femme fatale – più vecchia di oltre sei anni rispetto a Maurito. Le sue cinque creature si chiamano Valentino Gastón (10 anni), Constantino (8), Benedicto (7), Francesca (4) e Isabella (2). Solo gli ultimi due sono figli di Mauro Icardi; i primi tre li ha generati con un altro futbolista, Maximiliano Gastón López, 35 anni, attualmente senza squadra e comunque meglio conosciuto come Maxi Lopez.

La venuta al mondo del quintetto di pargoli non ha per nulla minato, come si diceva, le curve della signora, anzi le ha forse arrotondate e rese ancor più appetibili, visto che a non pochi maschi la donna piace soprattutto se, come si usa dire specialmente in dialetto lombardo, "ha attaccato addosso qualcosa". Come al Pretore di Cuvio (romanzo del grandissimo Piero Chiara), il quale godeva nel palpeggiare le proprie amanti recitando, come in una litania, "mia polpa, mia polpa, mia grandissima polpa".



La medesima venuta al mondo del quintetto è però una delle prime cose che il mondo del calcio ha cominciato a contestare alla signora Nara. Non tanto perché di figli ne abbia fatti così numerosi: bensì perché li ha fatti con due uomini diversi. Peggio, molto peggio: con due calciatori diversi. È un mondo, quello del calcio, in cui molto ci si può permettere, quanto a trasgressioni: a patto però di tenerle nascoste. E a patto pure di non consumarle, quelle trasgressioni, all’interno del mondo stesso. Ipocrisia? Può darsi. Basti pensare che uno dei più rigidi moralisti sul caso Icardi-Wanda Nara è stato Diego Armando Maradona, che in materia pare ne abbia fatte più di Bertoldo.

Ma così è: Icardi ha portato via la donna a un collega, argentino come lui per giunta: e questo non si fa. Non serve la sentenza del giudice argentino che, al momento della separazione da Maxi Lopez, ha riconosciuto le ragioni di lei, riconoscendole al tempo stesso pure le corna che portava. Quello del calcio è un mondo maschilista: e la femmina tacere deve, perché il maschio è cacciatore.

E pur tuttavia, Wanda lo tiene in scacco, questo mondo. Da moglie s’è fatta procuratrice: e quindi chiunque voglia acquistare, o vendere o ingaggiare il marito bomber deve passare da lei. Lei, che spadroneggia sui social. Attraverso Instagram, Facebook e Twitter non ci risparmia nulla del suo ménage con Maurito, mostrandosi ignudi una volta lei e una volta lui, spesso entrambi. Di loro sappiamo tutto: che hanno una Bentley e una Lamborghini nerazzurra; che hanno una piscina sul terrazzo con vista San Siro; dove vanno in vacanza; cosa fanno i marmocchi. Per non parlare dei tatuaggi: della loro pelle poco o nulla è rimasto segreto.



E così chiunque voglia trattare con il bomber, deve trattare con lei. Sia esso l’Inter o il Napoli, l’Atletico o il Real Madrid. Perfino la Juve – che è la Juve – pare abbia dovuto rinunciare al protocollo, e mandare il suo direttore sportivo a Ibiza ai piedi della Wandissima. Angelo o demone? Moglie devota o Messalina? Comunque sia, che Eupalla (così Brera chiamava il dio del football) ce la conservi. In un mondo di conferenze stampa ingessate e di interviste infarcite di "ringrazio il mister per la fiducia, l’importante è la squadra, dobbiamo fare bene", guai se ci venisse a mancare Wanda Nara.