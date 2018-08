Roma, 18 agosto 2018 - E' polemica sui social network per il volantino degli ultras della Lazio, distribuito in occasione della prima partita del campionato di Serie A, che invita le donne a "posizionarsi dalla fila 10 in poi". Il 'manifesto' biancoceleste è circolato sul web, mentre si disputava il match Lazio-Napoli, gli ultras biancocelesti della Curva Nord lo avrebbero diffuso anche tra gli spalti.

Il volantino firmato "Il direttivo Diabolik Pluto" (Diabolik è notoriamente uno dei capi degli Irriducibili, storico gruppo ultras della Lazio), sta scatenando i social perché testualmente recita: "La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare".

E fin qui tutto nella norma, ma il diktat maschilista è in agguato: "Le prime file da sempre le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo Donne, Mogli, Fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla fila 10 in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese andasse in altri settori".

Non è la prima volta che in curva laziale girano volantini di dubbio gusto, come quello dello scorso anno quando alcuni tifosi bianco-celesti che avevano attaccato delle figurine di Anna Frank con la maglia della Roma.