Roma, 23 ottobre 2021 - Tornano a incrociarsi le strade di Verona e Lazio: dopo il finale shock della scorsa stagione le due squadre si affrontano nuovamente al Bentegodi, sempre con gli stessi obiettivi. I biancocelesti per lottare per l'Europa, dove hanno disputato l'ultimo match pareggiato 0-0 col Marsiglia giovedì scorso, e il Verona per allontanarsi il prima possibile dai guai, missione facilmente compiuta nelle ultime due stagioni e che ha avuto bisogno del subentro di Tudor (sconfitto solo nell'ultimo turno contro il Milan) per tornare fattibile anche quest'anno.

Le probabili formazioni

Il Verona opta per Giovanni Simeone in attacco, nonostante la grande gara disputata da Kalinic contro il Milan a San Siro nello scorso weekend. Sarà lui il terminale offensivo di un tridente composto dai soliti Barak e Caprari. Veloso torna in regia e al suo fianco avrà Ilic, soluzione più di qualità scelta da Tudor. Confermato anche Casale che giocherà nella difesa a tre con Ceccherini e Gunter.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

La Lazio invece si presenta con la grande emergenza dei centrali: fuori sia Acerbi che Luiz Felipe, la coppia Patric-Radu è obbligata. Possibile nuova esclusione per Luis Alberto in favore di Basic mentre davanti l'ex Zaccagni mancherà per un problema dell'ultimo momento. In ogni caso saranno presenti sia Felipe Anderson che Pedro.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, S. Radu, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Basic; F. Anderson, Immobile, Pedro.

Orari tv

La partita sarà in diretta dalle ore 15 di domenica: sarà trasmessa in streaming da Dazn su tutti i dispositivi che supportano l'app e sarà visibile anche all'interno di Zona Gol assieme alla diretta di Fiorentina-Cagliari.

