Roma, 10 aprile 2021 - Ottava contro sesta in classifica nel match del Bentegodi in programma l'11 aprile. Il Verona sta vivendo un'ottima stagione e nell'ultimo turno ha ritrovato la vittoria dopo tre sconfitte consecutive: la partita con la Lazio sarà fondamentale per puntare a mantenere l'ottavo posto che a fine anno garantisce una qualificazione diretta agli ottavi di finale della Coppa Italia dell'anno prossimo. La Lazio invece gioca per continuare a credere al sogno Champions, oggi distante 6 punti ma con una partita ancora da recuperare.

Probabili formazioni

Il Verona si presenta con delle defezioni in difesa tanto che sia Dawidowicz che Gunter dovrebbero partire dalla panchina, con il primo che rientra dalla squalifica. Al loro posto Ceccherini e Dimarco retrocesso nella linea difensiva a tre. Per il resto non ci sono troppe novità rispetto alla formazione tipo, dove Kevin Lasagna sarà il riferimento offensivo assistito da Barak e Zaccagni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Per quanto riguarda la Lazio Patric è destinato a vincere il solito duello con Musacchio, ma la novità potrebbe essere rappresentata da Akpa Akpro nella linea di centrocampo come esterno di destra a tutta fascia. In mezzo si attendono conferme da Luis Alberto che dovrebbe recuperare dal suo problema alla caviglia, mentre in attacco il favorito per affiancare Ciro Immobile è Felipe Caicedo, decisivo nello scorso turno contro lo Spezia.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, S. Radu; Akpa Akpro, S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile in diretta su Dazn: la piattaforma trasmetterà via satellite su Sky al canale 209 e in streaming utilizzando l'app su smart tv, smartphone o tablet, o in alternativa su pc al relativo sito internet dalle ore 15.00.

Leggi anche - Simone Inzaghi positivo al covid