Verona-Inter, probabili formazioni e orari tv

Milano, 2 maggio 2023 - Potrebbe essere una giornata interlocutoria nella lotta al quarto posto, ma il turno infrasettimanale può sempre regalare sorprese. Se il Napoli si avvia verso lo Scudetto, solo rimandata la festa partenopea, è sempre più furibonda la lotta ai posti Champions League. Per ora Lazio seconda a quota 61, Juventus, fermata 1-1 a Bologna, a 60, poi Inter a 57, dopo il successo proprio sui biancocelesti, a pari merito con il Milan fermato sull’uno a uno dalla Roma, anch’essa a 57. Vicina anche l’Atalanta, vincente a Torino, a quota 55. Il turno prevede l’Inter in trasferta a Verona, la Roma in trasferta a Monza, la Lazio in casa con il Sassuolo, la Juve in casa con il Lecce, il Milan a San Siro con la Cremonese e l’Atalanta al Gewiss con lo Spezia. Ci sono molti incroci con squadre in lotta salvezza e il turnover che potrebbe essere imbastito dalle big rischia di lasciare aperta qualche porta in più alle cosiddette piccole. I nerazzurri di Inzaghi avranno forse il match più delicato, perché il Verona è rientrato in piena corsa per la salvezza e ha agguantato a quota 27 lo Spezia, annusando anche l’Empoli distante solo 5 punti a 32 e impegnato in casa giovedì sera contro il Bologna. Sarà un turno infrasettimanale delicato per i nerazzurri, contro una squadra che giocherà con tanta intensità e aggressività e in una settimana che Inzaghi dovrà gestire considerando anche Roma-Inter del 6 maggio. La sfida capitolina potrebbe indirizzare in maniera importante la lotta ai primi quattro posti ma l’Inter non può permettersi di distrarsi al Bentegodi nonostante precedenti oltremodo favorevoli.

Probabili formazioni: turnover per Inzaghi

Simone Inzaghi ha sicuramente maggiori rotazioni a centrocampo e in attacco rispetto alla difesa. Fuori Milan Skriniar per problemi alla schiena, si è aggiunta anche la defezione in fascia di Robin Gosens, lussazione alla spalla in occasione del gol del due a uno contro la Lazio, motivo per cui il tecnico nerazzurro dovrà chiedere gli straordinari a Federico Dimarco. Rotazioni comunque corpose in difesa con D’Ambrosio braccetto di destra, rifiata Darmian, Stefan De Vrij centrale e Alessandro Bastoni braccetto di sinistra. In mezzo ritorna dal primo minuto Hakan Calhanoglu con Marcelo Brozovic perno e Henrikh Mikhitaryan mezzala, toccherà a Barella tirare un po’ il fiato. In attacco probabile spazio per Lautaro Martinez ed Edin Dzeko con Romelu Lukaku, di nuovo pimpante considerando le ottime prestazioni contro Empoli e Lazio, inizialmente in panchina. Per i nerazzurri i diffidati saranno Acerbi, Dumfries e Mkhitaryan. Nel Verona di Zaffaroni fuori per infortunio Lasagna, Henry e Hrustic, ma spazio al consueto 3-4-2-1 con Magnani, Hien e Dawidowicz davanti a Montipò, in mezzo Tameze a dare fisicità, Abilgaard per gli inserimenti e Lazovic e Faraoni in fascia. In attacco, dietro la prima punta Djuric dovrebbero giocare Verdi, tre gol nelle ultime due, e Kallon. I diffidati sono Duda e Verdi. Gli scaligeri sono rientrati prepotentemente in lotta salvezza, avendo battuto a domicilio il Bologna due a uno e pareggiato a Cremona contro gli uomini di Ballardini, agguantando lo Spezia e avvicinando l’Empoli. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric. INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Non parlano i tecnici

Non hanno invece parlato alla vigilia i due tecnici. Simone Inzaghi da consuetudine non effettua la conferenza stampa di vigilia quando ci sono impegni ravvicinati, mentre l’allenatore dell’Hellas Marco Zaffaroni ha confermato il suo silenzio stampa dopo i match con Napoli, Bologna e Cremonese. C’è massima concentrazione da entrambe le parti anche se il tecnico nerazzurro ha deciso di non portare la squadra in ritiro la sera prima e di partire alla volta di Verona solo mercoledì mattina.

Precedenti nettamente a favore Inter

Sono ottantuno i precedenti tra Verona e Inter, con una larghissima maggioranza di vittorie nerazzurre (50) a fronte di 23 pareggi e sole 8 sconfitte. I nerazzurri non perdono contro gli scaligeri addirittura dal 9 febbraio 1991 quando al Bentegodi prevalsero i padroni di casa per 1-0 con la marcatura di Rossi nel primo tempo. Quella era l’Inter di Suarez con Jurgen Klinsmann centravanti, mentre il Verona era allenato da Eugenio Fascetti con Florin Raducioiu terminale offensivo. Da allora a oggi, in tutte le competizioni, l’Inter ha vinto 20 volte pareggiando 4. In Serie A al Bentegodi si registra una Inter dominante nei precedenti con 17 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Il primo precedente risale alla Serie A 1957/1958 con la vittoria nerazzurra 2-4 con i gol di Bicicli, Tinazzi e doppietta di Angelillo, mentre l'ultimo precedente a Verona è dell’anno scorso terminato 1-3 con l’iniziale vantaggio di Ilic ribaltato da Lautaro e dalla doppietta di Correa nel finale. Il Bentegodi è tradizionalmente campo favorevole ma mai come in un turno infrasettimanale può diventare insidioso e pericoloso.

Dove vederla in tv

Turno infrasettimanale per i tifosi di Verona e Inter visibile in con doppia diretta tv. Si gioca mercoledì 3 maggio con calcio d’inizio alle ore 21 allo stadio Bentegodi di Verona con diretta sull’app di Dazn (visibile da smart tv e anche dispositivi mobile) ma anche su Sky Sport sui canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 252. In streaming su Sky Go e Now Tv.

Arbitro Orsato: i precedenti

Sarà il signor Daniele Orsato di Schio a dirigere Verona-Inter di mercoledì sera al Bentegodi. I nerazzurri sono stati arbitrati 31 volte da Orsato con un bilancio di 12 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. L'ultimo precedente è Bologna-Inter 1-0 del febbraio scorso. Otto i precedenti con l'Hellas Verona con 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte: l'ultima è Cagliari-Verona 1-2 del 30 aprile 2022.