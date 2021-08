Verona, 27 agosto 2021 - La serie A torna in campo per la seconda giornata di campionato oggi con due anticipi. Riflettori puntati sul 'Benetegodi' dove, alle 20.45, l'Inter campione d'Italia incontra i padroni di casa dell'Hellas Verona. Tra i convocati da Simone Inzaghi c'è Joaquin Correa, appena arrivato dalla Lazio. In campo dal 1' anche Lautaro Martinez. Dopo il poker servito al Genoa i nerazzurri cercano il bis per provare subito ad allungare in vetta, ma i ragazzi di Di Francesco a caccia di riscatto proveranno a non rendere loro vita facile.

Serie A: risultati e classifica

Formazioni ufficiali

Verona (3-4-3): Montipò; Faraoni, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, Zaccagni; Cancellieri. Allenatore Di Francesco.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Inzaghi

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

In tv: ore 20.45 su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Segui qui la diretta