Roma, 16 marzo 2018 - Ai Mondiali di calcio in Russia verrà utilizzata la Var. E' giunto oggi il via libera ufficiale della Fifa, lo ha annunciato il presidente Gianni Infantino. "Avremo la prima Coppa del Mondo, nel 2018, con il Var. Naturalmente siamo molto contenti di questa decisione", ha detto alla stampa dopo un incontro del Consiglio Fifa a Bogotà. Confermato il via libera già dato il 3 marzo.

Infantino: "Abbamo bisogno di essere al passo con i tempi. Volevamo offrire agli arbitri strumenti in grado di prendere le decisioni migliori e in Coppa del Mondo vengono prese delle decisioni molto importanti". Il presidente ha poi aggiunto: "Non è possibile che nel 2018 tutti nel loro salotto sappiano pochi secondi dopo il gioco se un arbitro ha commesso un errore e l'arbitro no".

Infine il presidente Fifa riporta alcuni dati: "All'inizio ero scettico. Senza il VAR, abbiamo commesso un grosso errore ogni tre partite. Con il VAR, i grossi errori sono avvenuti ogni 19 partite". L'ok della Fifa arriva dopo quello dell'International Football Association Board (IFAB).