Roma, 13 febbraio 2020 - Una novità importante potrebbe presto arrivare nel campionato di A, che si farebbe promotore dell'esperimento: il challenge, ossia la chiamata all'on field review del Var da parte delle squadre. Ad avanzare la proposta è stata la FIGC, che ha sottolineato - in un comunicato diffuso sul proprio sito - la volontà di ascoltare le richieste pervenute da diverse società della massima serie.

"L’Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare la tecnologia nel calcio. L’adozione del Var da parte dell’IFAB, infatti, è stata preceduta da un periodo di prova off line nel massimo campionato italiano che ha generato risultati eccezionali, contribuendo in maniera determinante all’implementazione del protocollo definitivo. Animata dallo stesso desiderio di innovare e con il medesimo spirito di servizio dell’epoca, la FIGC si è fatta interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose Società di Serie A ed ha anticipato informalmente alla FIFA la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge (la chiamata all’on field review da parte delle squadre), nei tempi e nei modi che l’Ifab eventualmente stabilirà - si specifica nella nota - La Federcalcio è convinta che, continuando il percorso già intrapreso, si possa portare il calcio in una dimensione sempre più vicina ai milioni di appassionati, senza intaccare l’autorevolezza dell’arbitro bensì fornendogli strumenti concreti di ausilio".



Non solo, perché Il presidente federale Gabriele Gravina ha inoltre evidenziato al designatore Nicola Rizzoli "l’esigenza, già trasferita ai direttori di gara, di intensificare il ricorso all’on field review nei casi controversi che rientrano nell’ambito del protocollo internazionale. Ciò al fine di non alimentare polemiche strumentali che intacchino l’immagine del nostro campionato, che si appresta ad entrare nella fase cruciale della stagione".